Sutra promenljivo oblačno, sparno, mestimično sa kišom

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Veća količina padavina očekuje se na jugu i jugoistoku, dok će na na severu i severozapadu biti suvo sa dužim sunčanim periodima.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 22, najviša dnevna od 28 do 33 stepena Celzijusa.

U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, sa dužim periodima sunčanog vremena, dok je posle podne i krajem dana moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom

Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće oko 20, najviša dnevna oko 32 stepena Celzijusa.

U Srbiji će narednih sedam dana biti pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

U Beogradu se predvidja slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 9. avgust:

Biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na većinu hronično obolelih. Poseban oprez je neophodan kod astmatičara. Od meteoropatskih reakcija su moguće glavobolja, pospanost i bolovi u kostima i zglobovima.

(Beta)

