Sutra sunčano, do 9 stepeni

BEOGRAD – Sutra će u Srbiji tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano, samo će na severu i istoku rano ujutru biti oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom, a tokom pre podneva sa kišom.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -8 C na jugoistoku do 1 C na severu, a najviša dnevna od 3 C do 9 C što će dovesti do daljeg otapanja snežnog pokrivača u centralnim i južnim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)