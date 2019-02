Sutra sunčano i toplije, do 19 C

BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutro ponegde biti slabog mraza, a po kotlinama južne Srbije i magle. Tokom dana se očekuje pretežno sunčano i toplije.

Najniža temperatura od -2 do 4 C, a najviša od 12 do 19 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)