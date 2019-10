Sutra sunčano i toplo, do 28 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima biti magla, a tokom dana biće suncano i jos malo toplije.

Duvaće slab do umeren juzni i jugoistocni vetar. Jutarnja temperatura biće od 4 do 12 stepeni, a najvisa dnevna od 25 do 28 stepeni, saopštio je RHMZ.

(Tanjug)