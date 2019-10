BEOGRAD – U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno sunčano i veoma toplo, a uveče stiže zahlađenje sa kišom.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 C do 16 C, a najvša dnevna od 27 C do 30 C. Uveče u severnim, a tokom noći u zapadnim i centralnim krajevima naoblačenje i zahladenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)