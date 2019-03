BEOGRAD – U Srbiji će sutra u toku dana preovlađivati sunčano i malo toplije, a samo ujutru po kotlinama i recnim dolinama ponegde kratkotrajna magla, na krajnjem istoku i jugoistoku umereno oblačno uz mogucnost slabe kiše.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, posle podne juzni i jugoistocni. Najniža temperatura od 0 do 6 C, najviša dnevna od 14 do 18 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

(Tanjug)