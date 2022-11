Sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo uveče prolazno naoblačenje

U Srbiji će sutra posle jutarnje magle ili niske oblačnosti ponegde, biti sunčan i topao dan, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče i tokom noći očekuje se prolazno naoblačenje na severu ponegde sa slabom kišom.

Najniža temperatura od nula do osam stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni.

Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni.

U Beogradu će biti sunčano i toplo sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura od pet do osam stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

U toku noći se očekuje prolazno naoblačenje na širem području grada uz mogućnost kratkotrajne kiše.

U Srbiji će u utorak biti malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. U sredu na severu i zapadu zemlje, a od četvrtka do kraja sedmodnevnog perioda i u ostalim krajevima biće umereno do potpuno oblačno sa kišom, a na visokim planinama i sa susnežicom i snegom. Temperatura od četvrtka u osetnom padu.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 14. novembar 2022. godine:

Biometeorološka situacija relativno je povoljna za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, a oprez se savetuje srčanim, nervno labilnim bolesnicima, i astamatičarima posebno ujutru. Preporučuje se i pažnja učesnicima u saobraćaju.

