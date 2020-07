Sutra toplije, pre podne oblačno, popodne sunčano

U Srbiji će sutra biti toplije vreme, ujutro i pre podne oblačno, posle podne pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša od 25 do 28 stepeni.

U Beogradu će ujutro i pre podne biti umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano.

Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 16, a najviša oko 27 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana u utorak i sredu se očekuje pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 29 do 32 stepena.

U četvrtak prolazno naoblačenje i osveženje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Od petka i za vikend promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 20.jul:

Savetuje se oprez srčanim bolesnicima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kod osetljivih osoba.

(Beta)

