BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, pre podne na severu sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima ponegde sa kišom. Od sredine dana u svim krajevima sa kišom i pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, na severu i istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 8 do 12 C, a najviša dnevna od 16 do 21 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

(Tanjug)

