Sutra u Srbiji promenljivo oblačno, povremeno kiša

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom ili pljuskovima u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Severni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura biće od 12 do 17 stepeni, a najviša od 20 stepeni na severozapadu do 32 na jugu i jugoistoku Srbije.

U Beogradu će sutra vreme biti umereno oblačno, povremeno s kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Severni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura biće oko 15, najviša oko 22 stepena Celzijusa.

U Srbiji će narednih sedam dana vreme biti promenljivo oblačno, uglavnom s kišom ili pljuskom.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 17. maj:

Nestabilno vreme neće pogodovati osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Moguće reakcije meteoropata su smanjenja radne sposobnosti i pospanost.

(Beta)