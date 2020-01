Sutra ujutro slab mraz, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji će sutra ujutro tro biti hladno sa slabim mrazem, u nižim predelima sa maglom ili niskom oblačnošću koja će se ponegde zadržati i duže, tokom dana će biti pretežno sunčano, a uveče i tokom noći ponovo če biti magle, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus četiri do nula, a najviša dnevna od tri do osam stepeni Celzijusa, osim u predelima sa maglom gde će biti hladnije.

U Beogradu će sutra ujutro biti hladno sa slabim mrazem i maglom ili niskom oblačnošću koja će se u nižim delovima grada zadržati i duže. Tokom dana će biti pretežno sunčano, a uveče i tokom noći ponovo će se formirati magla. Duvaće slab, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do minus jedan, a najviša dnevna oko šest stepeni Celzijusa, u nižim delovima grada će biti hladnije.

Naredne sedmice će u Srbiji biti jutra hladna sa slabim i umerenim mrazem, prva dva dana u nižim predelima ujutru sa maglom ili niskom oblačnošću koja će se ponegde zadržati i duže. Tokom dana u petak biće pretežno sunčano, u subotu naoblačenje mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, koje će prvo zahvatiti severne i zapadne, a do kraja dana i ostale krajeve.

U nedelju će biti umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, u ostalom delu mestimično sa snegom. Zatim malo i umereno oblačno, u većini dana suvo, a samo se sredinom sledeće nedelje očekuje prolazno naoblačenje sa padavinama.

U Beogradu će naredne sedmice biti slično vreme.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 2. januar 2020:

Relativno povoljna biometeorološka situacija može doprineti smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim i respiratornim problemima. Kod meteoropata su mogući glavobolja i promenljivo raspoloženje.

(Beta)