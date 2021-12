Sutra ujutru mraz i magla, po podne kiša i sneg

BEOGRAD – U Srbiiji će sutra ujutro biti slabog mraza i mestimično magle. Tokom dana očekuje se oblačno i hladno, pre podne uglavnom suvo, po podne u nižim predelima mestimično sa slabom kišom i snegom, u brdsko-planinskim sa snegom.

Vetar slab i umeren, na planinama istočne Srbije povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 3 C, najviša od 3 do 7 C. U Beogradu će ujutro biti slab mraz i magla. Tokom dana oblačno i hladno, pre podne suvo, po podne sa mešovitim padavinama (kiša i sneg).

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.