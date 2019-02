Sutra ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije

BEOGRAD – U Srbiji će sutra jutro biti hladno sa umerenim do jakim mrazem, u planinskim predelima zapadne, jugozapadne i juzne Srbije uz nesto vise oblacnosti i mogućim provejavanjem slabog snega, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije.

Vetar će biti slab i umeren, na severu promenljiv, u ostalim krajevima severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -10 do -4 C, najviša dnevna od 2 C na jugu i istoku do 7 C na severu Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)