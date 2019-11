BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutro i pre podne biti pretezno oblacno, mestimicno sa kisom, a sredinom dana i posle podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Vetar slab i umeren, u košavskom podrucju i na planinama ujutro povremeno i jak jugoistocni, pre podne u skretanju na zapadni i jugozapadni. Najniza temperatura od 7 do 12 C, a najvisa od 12 do 20 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)