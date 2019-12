BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutru biti slab mraz, mestimicno magla i niska oblacnost koja ce se u vecini krajeva zadrzati duze tokom dana, a kasnije posle podne i uvece smanjenje oblacnosti.

Vetar će biti slab do umeren, istocni i jugoistocni, krajem dana u kosavskom podrucju u pojacanju. Najniza temperatura od -5 do -1 C, najvisa dnevna od 1 do 5 C, saopstio je Republicki hidrometeoroloski zavod.

(Tanjug)