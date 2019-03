Suzana Vasiljević: Postoje novinari koji su toliko ostrašćeni da izgledaju kao politički …

Savetnica predsednika Srbije za medije Suzana Vasiljević izjavila je da u Srbiji postoje novinari koji toliko ostrašćeno govore protiv predstavnika vlasti da izgledaju kao politički protivnici, a ne kao novinari koji bi trebalo da se bave kritikom i analizom nečijeg rada.

„Novinarstvo podrazumeva pre svega kritiku vlasti, ali vi ne možete da ne dozvolite predstavnicima vlasti da na tu kritiku odgovori. Danas imate novinare koji sa toliko ostrašćenosti govore protiv predstavnika vlasti, recimo predsednika (države Aleksandra) Vučića poslednjih godinu-dve, to nije hajka, to više nema veze sa kritikom, to je toliko ostrašćeno da oni često izgledaju kao politički protivnici, a ne novinari koji bi trebalo da se bave kritikom i analizom nečijeg rada“, kazala je Suzana Vasiljević.

Ona je u Insajder debati sa predstavnicima medijskih udruženja, dodala da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nikada nije odbio da odgovori nijednom novinaru koji je došao na njegovu konferenciju za štampu ili dogadjaj.

Dodala je da možda u nekim situacijama predsednik burno reaguje, jer ne postoji profesionalni odnos svih novinara prema njemu, ali da ipak odgovori na svako pitanje.

„Kada smatrate predsednika stranim telom koje treba odbaciti, onda je potpuno prirodno da on možda glasnije reaguje“, kazala je ona.

Pokazujući spisak od 18 medija koji sebe smatraju nezavisnim, Suzana Vasiljević je navela da mnogi mediji u Srbiji ne poštuju Kodeks novinara Srbije i da medju njima ima i onih koji podržavaju vlast, i onih koji podržavaju opoziciju, kao i onih koji sebe smatraju nezavisnim.

Ona je navela da od kada je Vučić došao na vlast 2012. godine pokušavaju da reše nagomilane probleme u medijima i da su svi od njih očekivali da reše takvo stanje.

Govoreći o novoj Medijskoj strategiji, Suzana Vasiljević je kazala da kada bude usvojena svi će morati da je poštuju i da je u tome potrebna podrška svih medijskih udruženja.

Predsednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović rekao je da u Srbiji postoji velika netrpeljivost vlasti prema medijima koji kritički pišu prema vlasti što dovodi do teških posledica po novinare, naročito one u manjim sredinama.

„Bilo bi dobro da sa vrha vlasti dolaze poruke da novinari smeju da kritikuju vlast“, kazao je Radomirović i dodao da je neophodna vrsta promene da gradjani shvate da su mediji u službi gradjana, a ne vlasti, jer kako smatra, gradjani ne znaju zašto su oni tu.

Vršilac dužnosti predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić rekao je da je NUNS u saopštenju osudio upad demonstranata u RTS, ali da su naznačili da je čitav kontekst jako bitan za celu situaciju – da javni servis ne radi svoj posao, pre svega informativni servis.

„To je problem koji traje i eskalirao je nemilim scenama. Mi mislimo da je ta stvar mogla i trebalo da bude sprečena“, kazao je Bodrožić.

(Beta)