Svrljig ima udruženje jedinstveno u Srbiji, svi članovi sviraju po desetak instrumenata …

Gajde, okarina, frula i cevara samo su neki od skoro zaboravljenih instrumenata koje sviraju članovi udruženja „Mika šestak“ iz Svrljiga.

Udruženje ima desetak članova i svi su veoma mladi i svi sviraju po desetak „starih“ instrumenata. Povezala ih je ljubav prema izvornoj narodnoj muzici, ali i prema tradiciji njihovog kraja, narodnim običajima i folkloru.

Filip Savić, jedan od inicijatora osnivanja udruženja, je kazao da je članovima udružanje „Mika šestak“ zajedničko to što su svi „samouki“, odnosno niko od njih nema formalno muzičko obrazovanje.

„Samouci smo. Kada neko nešto nauči on pokaže drugima. Kada ja nešto naučim pokažem njemu, kad on nešto nauči pokaže meni. Imali smo jednog deda Nešu, on nam je bio kao učitelj. On je preminuo prošle godine, skoro 90 godina je imao. Svirao je gajde, frulu i okarinu. On je voleo naše društvo i često smo ga obilazili, tako da možemo da kažemo da nam je on učitelj.“

Savić je kazao da je od malena bio zainteresovan za tradiciju svog kraja i vremenom je naučio da svira više od 13 instrumenata koji su se nekada svirali ovim prostorima, ali prvenstveno u svrljiškom kraju i na Staroj planini.

Đorđe Ristić, policajac po zanimanju, kazao je da i on od malena uči da svira stare instrumente.

„Kod nas u Svrljigu je još takvo podneblje da se poštuje tradicija, da se poštuju te stare stvari, sluša se narodna muzika. Našu decu uglavnom čuvaju stari ljudi, bake i deke i onda nas od malena uče toj nekoj tradiciji“, objašnjava Đordje.

Lazar Savić je rekao da su njegovi drugovi iz udruženja „Mika šestak“ i on nastupali do sada na brojnim priredbama i festivalima, tako da su Srbiju prešli „uzduž i popreko“, a nasleđe svojih predaka predstavili su i u Rumuniji, Bugarskoj, Makedoniji, Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Austriji i na Islandu.

„Svaki kraj ima svoje neke osobenosti i svaki kraj treba da čuva svoje. Ne može svako da čuva tuđe, nešto što mu nije u genima, nešto što nije njegov govor, nije njegovo nasleđe. Mi čuvamo svoje, tradiciju istočne Srbije i svrljiškog kraja i okoline Timočke Krajine“, smatra Savić.

Osim što sviraju veliki broj starih instrumenata, članovi udruženja „Mika Šestak“ čuvaju od nestajanja narodnu nošnju i stvari koje su se nekad bile neizostavni deo svakog domaćinstva, poput preslica, fenjera i tronožaca.

