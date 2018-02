Taman se ponadaše, kad eto ti Španije… (video)

Takozvana „Republika Kosovo“ se taman ponadala da će moći da uđe u Evropsku uniju kao suverena država.

Pre usvajanja strategije proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, Španija je još jednom dovela u pitanje ne samo taj dokument, već i ceo proces. U pismu koje je poslala Evropskoj komisiji, Španija navodi da Kosovo ne može biti tretirano kao nezavisna država.

Zato što ono to nije. Mislim, u kojem svetu je Kosovo „nezavisno“? Najbolji primer za to koliko su zavisni od stranih odluka je zakon o Specijalnom sudu za ratne zločine OVK. Zapad je tražio taj zakon, Priština je pokušala to da obori. Rezultat?

Predsednik i premijer samoproglašenog „Kosova“ Hašim Tači i Ramuš Haradinaj bezuspešno su pokušali da u parlamentu obore zakon o formiranju Specijalnog suda za zločine OVK.

Jok, nego će Tači i Haradinaj da obore neku odluku Amerike u Prištini — bajke za malu decu. Zapadnjaci su im valjali kad su se borili za nezavisnost od Beograda, ali nezavisnost od Brisela i Vašingtona mogu samo da sanjaju. Toliko su dizali Ameriku u nebesa, a ona im nameće taj „prokleti“ sud.

Albanci ništa nisu naučili od državljana Paname, Avganistana, Iraka i drugih. Početkom osamdesetih, Amerikanci su doveli na vlast Manuela Norijegu, a 1989. su napali Panamu i uhapsili Norijegu. Osamdesetih su Amerikanci pomagali talibane u ratu protiv Sovjeta, 2001. su ih bombardovali i okupirali. Osamdesetih su naoružavali i pomagali Sadama Huseina, 2003. godine su okupirali Irak i nekoliko godina kasnije vešali Huseina. Čemu su se Haradinaj i Tači nadali? Možda su imali neku strategiju da postanu deo EU i da im svi grehovi budu oprošteni.

Vest:

„Španija se usprotivila učešću Kosova u ovoj strategiji, protiveći se, zapravo, da se na bilo koji način ostavlja utisak kako se Kosovo tretira kao nezavisna država.“

Građani takozvane „Republike Kosovo“ su jedini u regionu kojima je još potrebna viza za zemlje EU — o kakvom crnom članstvu oni pričaju! Ovo nije samo stvar dnevne politike za Španiju ili trenutna nervoza zbog dešavanja u Kataloniji. Kao što je u „Nedeljniku“ primetio Željko Pantelić, setimo se da Španija nije pravila problem oko, recimo, otcepljenja Crne Gore. To je zato što se Madrid zalaže za poštovanje ustava, a nezavisnost može da se prihvati samo ako to odobri matična država. Ali čak i kada bi Srbija sada priznala Kosovo, za Špance bi to predstavljalo veliku opasnost, jer bi, kako Pantelić navodi, „bila otvorena vrata da u budućnosti i Španija prihvati činjenično stanje i prizna jednostrani akt otcepljenja Katalonije ili nekog drugog dela Kraljevine“. Naravno, to bi baš bio bizaran scenario — da Srbija prizna Kosovo, a Španija nastavi da govori „Kosovo je Srbija“. Hvala Španiji, a na nama je da istrajemo u borbi za svoje Kosovo i Metohiju.

(Sputnjik)