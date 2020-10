Tiodorović: Očekuju nas nove mere protiv korone uz dva moguća scenarija tokom zime

Sa dolaskom zime raste rizik od zaražavanja. U novembru nas čekaju dva scenarija, prvi je da poštujemo mere i držimo situaciju pod kontrolom, drugi je sve suprotno. Oko nas u regionu bukti korona, pa se razmišlja o uvođenju PCR testa pri ulasku u zemlju.

Sve zavisi od nas samih, kako se budemo kao pojedinci, ali i kao zajednica ponašali, tako ćemo i proći u ovom trećem talasu, kaže u intervjuu za „Blic“ prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje infekcije Covid-19.

Srbija u odnosu na region

Prvo je istakao koliko se Srbija ističe u odnosu na druge zemlje prema broju obolelih.

– Dobar deo stanovništva poštuje mere i njih bi trebalo pohvaliti jer zahvaljujući disciplinovanim i odgovornim ljudima mi smo najbolji u Evropi. S druge strane, onaj manji procenat koji ne poštuje mere, ti ljudi bi trebalo da se zamisle. To se odnosi na pojedine organizatore muzičkih manifestacija, skupova, mesta gde se ljudi okupljaju bez poštovanja mera. Da se razumemo, ja se i dalje zalažem za održavanje kulturnih manifestacija, recimo zašto zatvoriti pozorište? Niš ću navesti kao primer, kada nama blagi porast novozaraženih dolazi iz fabrike „Jura“. Na taj način i u tom smeru treba razmišljati i delovati, dakle, tamo gde je problem tamo i reagovati. Oko nas se dešava dosta ozbiljna situacija. Razlog zašto negde bukti korona, pa, recimo, Hrvatska ali i Slovenija, oni su u toku letnjih meseci imali veliki turistički priliv iz zemalja Evrope, imali su popuštanje mera u značajnijem obimu, i te mere koje su popuštane se sada vraćaju sa cehom – kaže Tiodorović.

Nove mere na granicama

Kada je govorio o novim merama na ulasku u zemlju, osvrnuo se na uvođenje PCR testova.

– Razmišlja se o tome da se uvede PCR za sve koji ulaze u zemlju ili test koji dokazuje prisustvo antitela, odnosno da je osoba koja ulazi u našu zemlju preležala koronu. Jeste da ćemo imati problem sa našim ljudima koji žive u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, ali ne možemo uvesti za neke meru, a za druge ne. Zašto je važno da mere važe za sve, ilustrovaću na primeru Vranja, oni sada imaju blagi porast novozaraženih, ali kako su ka Makedoniji skinute sve prepreke, oni odlaze tamo, trguju, idu turistički, i onda se povećava broj nakon povratka u zemlju. Smatram da u tom smeru treba razmišljati i delovati direktno na problem, jer svako može ustanoviti zašto nešto nastaje, zato je neophodno da uvedemo jaču kontrolu.

Epidemiološka situacija u narednih mesec dana

Tiodorović je otkrio i dva moguća scenarija za zimu.

– Dolazi nam novembar i decembar, to su hladni meseci, a veća vlažnost virusu odgovara i sigurno da ćemo imati porast broja zaraženih. Sada je vrlo važno da iskoristimo ovaj period da zadržimo trend sa manjim brojem zaraženih. U narednih mesec dana imamo dva scenarija. Prvi je ukoliko budemo poštovali mere možemo očekivati da nam taj broj bude dvocifren, pa dobro čak i kada pređe u trocifren kao sada, to nije drastično toliko, samo je važno držati situaciju pod kontrolom, a to se može samo poštovanjem mera. Mi sada među novozaraženima imamo mlađe i otpornije ljude, mali broj njih odlazi u bolnicu jer većina dobro podnosi virus i nije za hospitalizaciju. To je dobro. Ipak, mladi mogu starijima da prenesu virus iako imaju blagu ili asimptomatsku kliničku sliku. Dalje, mi ćemo svakako imati porast u novembru, jer će ljudi boraviti u zatvorenom prostoru, ali to bi svakako bilo kontrolisano stanje, da kontrolišemo krivu, da bude što niža da nema pikova. Drugi scenario bio bi nepovoljan, a to je da ne uspemo da obezbedimo da se poštuju mere, da imamo skok, a za njega svakako postoje uslovi jer sve oko nas bukti, a tranzicija se odvija i u samoj zemlji. Tako da ako se opustimo, onda zaista ne znam šta možemo da očekujemo. Ništa nije teško ni komplikovano, samo poštujte mere koje ponavljamo mesecima, nosite maske u zatvorenom obavezno, držite distancu od jednog i po metra, održavajte higijenu, i ono najvažnije, u ovom periodu borbe sa virusom zaboravite na slavlja, proslave, okupljanja.

