Tokom vikenda besplatno odnošenje kabastog i elektronskog otpada

BEOGRAD – Ekipe JKP „Gradska čistoća“ će tokom predstojećeg vikenda, 3. i 4. decembra, besplatno odnositi kabasti i elektronski otpad.

Tokom te akcije, koju preduzeće sprovodi svakog prvog vikenda u mesecu, sugrađani nepotrebne kabaste i elektronske predmete poput kauča, ormara, komoda, stolova, starih televizora, računara, frižidera, šporeta i drugih kućnih aparata mogu da odlože pored kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe „Čistoće“ u potpunosti besplatno ukloniti.

O količini otpada i lokaciji na kojoj će kabasti i elektronski otpad biti ostavljen građani treba da obaveste preduzeće, a to mogu učiniti radnim danima od sedam do 15 sati, ali i tokom vikenda od sedam do 14 časova, na besplatan broj telefona 0800 000 807, saopšteno je iz „Gradske čistoće“.

To preduzeće apeluje na sugrađane da iskoriste ovu akciju kako se kabasti i elektronski otpad ne bi gomilao na javnim površinama ostalim danima u mesecu kada se ta usluga naplaćuje.

Podseća se da je odnošenje kabastog i elektronskog otpada besplatno samo za građane Beograda, dok pravni subjekti i preduzetnici uslugu odnošenja kabastog i elektronskog otpada mogu koristiti kad god imaju potrebu za tim, a usluga se naplaćuje po kubnom metru odnetog otpada i broju utrošenih sati.

Takođe, podseća se da šut i stolarija, odnosno vrata i prozori, ne spadaju u kabasti, već u građevinski otpad i dodaje da se usluga odnošenja te vrste otpada naplaćuje u skladu sa cenovnikom vanrednih usluga „Gradske čistoće“, te da su sve informacije o cenama i uslugama dostupne na sajtu www.gradskacistoca.rs.

(Tanjug)

