Toplički centar za demokratiju: Da li i koliko Željko Mitrović i njegove firme duguju na ime …

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava zatražio je danas od Poreske uprave da se hitno izjasni koja je od dve tvrdnje tačna – lidera Dveri Boška Obradovića da Željko Mitrović i njegove firme na ime neizmirenih poreskih obaveza duguju preko 250 miliona dinara, ili Mitrovićeva tvrdnja da na ime poreza ne duguje ništa.

Predstavnik Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava Dragan Dobrašinović ocenio je u pisanom saopštenju da „gradjani Srbije ostaju uskraćeni za odgovor na pitanje koja je od ove dve tvrdnje istinita, budući da se nije još oglasila Poreska uprava“.

„Imajući u vidu činjenicu da je Obradović svoje tvrdnje potkrepio izvodima iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika od 3. avgusta 2020. godine, a Mitrović svojom rečju, u koju nemamo razloga da sumnjamo ukoliko se ne dokaže suprotno, pozivamo Poresku upravu da pruži potrebna objašnjenja i predoči stanje poreskog duga Mitrovića i njegovih firmi na pomenuti, kao i na današnji datum“, naveo je Dobrašinović.

On dodaje da „okolnost da je Mitrović naknadno objavio uverenje izdato od Poreske uprave kojim se potvrdjuje da na dan 13. avgusta 2020. godine nema neizmirene poreske obaveze kao fizičko lice, a da se do tada branio samo rečju, ne znači da dugi vremenski period nije bio poreski dužnik, niti da firme u njegovom vlasništvu to još uvek nisu“.

„Ukoliko se ispostavi da su tvrdnje Boška Obradovića tačne, na najozbiljniji način se otvara pitanje ravnopravnosti gradjana pred zakonom i državnim organima, eventualnih privilegija za jedne i potpunog odsustva tolerancije prema drugima. To, po prirodi stvari, otvara ne samo pitanje kredibiliteta čelnih ljudi Poreske uprave, već i zakonitosti njihovog postupanja i eventualne krivične odgovornosti“, napisao je Dobrašinović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.