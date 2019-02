Trajno rešen problem sa grejanjem u OŠ „Stefan Nemanja”

BEOGRAD – Problem sa grejanjem u Osnovnoj školi „Stefan Nemanja” na Senjaku trajno je rešen gasifikacijom ove škole, koja je završena tokom zimskog raspusta.

„Škola je priključena na daljinski sistem grejanja, problem sa grejanjem je sada trajno rešen, sistem se testira ove nedelje i sve će biti spremno za početak polugodišta, 25. februara“, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

On je za Studio B rekao da je to za sve dobra vest, te da je cilj da se sve škole u Beogradu, koje za to imaju mogućnost, priključe na daljinski sistem grejanja.

Gak je rekao i da je Grad Beograd u januaru isplatio roditeljima oko 320 miliona dinara subvencija za boravak u privatnim vrtićima, odnosno da novi sistem izdavanja odbijenica nikako ne utiče na roditelje oko 17.000 dece koja su već u sistemu.

„Odbijenice će se i dalje izdavati, ali sada sagledavamo situaciju i uvodimo novinu da se ubuduće one izdaju striktno po prioritetima“, naveo je on.

Kako kaže, u ovom trenutku u Beogradu oko 70 odsto dece uzrasta od jedne do šest godina obuhvaćeno predškolskim obrazovanjem, što je, kako je rekao, blizu evropskog proseka.

On je dodao i da će u narednim mesecima biti raspisan tender za pojačano fizičko-tehničko obezbeđenje u vrtićima, za šta je Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu obezbedio novac.

Gak je najavio i da će uskoro u predškolskim ustanovama biti raspisani javni konkursi za prijem oko 200 ljudi u stalni radni odnos.

„Konkursi će biti raspisani u isto vreme zbog bolje kontrole i javnosti procesa. Dugujemo veliku zahvalnost Vladi Srbije koja je odobrila novo zapošljavanje jer je zaista bilo neophodno“, rekao je Gak.

On je istakao da je kapitalni budžet za škole u Beogradu za ovu godinu 890 miliona dinara, te će ove godine početi i izgradnja nove škole u Leštanima, za koju je tender za izbor izvođača radova u toku.

Posle više od deset godina, dodao je Gak, Beograd u ovom trenutku nema nijednu školu u blokadi.

„Velike smo napore uložili da postignemo ovaj cilj. Sekretarijat je otplatio oko 40 miliona dinara dugova za četiri škole koje su bile u dugogodišnjim blokadama i one sada mogu normalno da funkcionišu“, zaključio je Gak.

