Traže se ponude za kupovinu stanova za izbeglice

BEOGRAD – Šest gradova i opština u Srbiji oglasilo je kupovinu ukupno do 70 stanova namenjenih rešavanju stambenih potreba izbeglica u tim sredinama.

Javnim oglasom pozvani su vlasnici stanova da ih ponude republičkoj „Jedinici za upravljanje projektima u javnom sektoru“ a poziv je upućen na osnovu Sporazuma o donaciji koji je zaključen između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope, navodi se u oglasu na sajtu Republičke direkcije za imovinu.

Stanovi se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije za republičkog „Komesarijata za izbeglice i migrante“ odnosno za potrebe izbeglica a najviše, do 25 stanova traži se za Sombor, dok je za Bor potrebno do 17 a za Šabac do 10 stanova.

Oglasom se traže ponude za kupovinu do 9 stanova u Paraćinu, i do 5 stanova u Šidu dok se u opštini Odžaci traže 4 stana.

Potrebni stanovi su različitih površina, najčešće do 39 kvadratnih metara, a neophodno je da budu legalni i u objektima sa upotrebnom dozvolom.

(Tanjug)