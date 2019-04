Tri srpska generala: Zašto Priština traži našu glavu

Kosovski sudovi su preuzeli slučajeve ratnih zločina od Euleksa, pa će se, osim zločina koje su počinili pripadnici OVK nad Srbima, baviti i zločinima nad Albancima za koje su osumnjičeni Srbi. Od 11 optužnica, tri su protiv penzionisanih srpskih generala: Božidara Delića, Ljubiše Dikovića i Momira Stojanovića.

Penzionisani general Ljubiša Diković, bivši načelnik Generalštaba i komandant tokom sukoba na Kosovu, pita se za Sputnjik zašto Euleks nije na vreme podigao optužnice protiv šiptarskih terorista koji su činili zločine. Ovo je sada još jedan postupak kojim je potrebno pravdati agresiju iz 1999. i sve što se dešavalo u Srbiji, kaže nam Diković.

„To što su sud predali Šiptarima jasno govori ko je na čijoj strani i ko šta hoće. Ne znam šta bih novo rekao, dosta se govorilo o tome, a nije ni slučajno što smo se baš mi našli na optužnici. Jasno je da su ciljano birali. Mi smo branili svoju zemlju, sve smo radili po Ustavu i zakonima, a drugi neka rade šta hoće“, kaže general Ljubiša Diković.

On dodaje da će se najverovatnije odazvati na poziv suda, ali će se o tome prethodno, kako kaže, konsultovati sa svojom državom.

General Božidar Delić, kao i Diković, još nije saznao za šta je konkretno optužen. Kaže da ga, s obzirom kakav je sud u pitanju, ne bi čudilo da izmisle bilo šta. Veruje da su Albanci u ovom procesu imali pomoć Nataše Kandić, odnosno Fonda za humanitarno pravo, koji ga je tri puta neosnovano optuživao, jer ni za jednu optužbu postupak nije pokrenut.

Dodaje da Albanci na sve moguće načine Kosovo pokušavaju da predstave kao državu, a to je, kako kaže, država kriminalnih klanova. Iako je sud formiran sa ciljem da prvenstveno odgovaraju njihovi, koji su činili ratne zločine prema Srbima, do sada ništa nije uradio, pa su zato proširili optužnice, kaže Delić.

„To je u najmanju ruku smešno, ali uvek treba imati u vidu da su oni mezimče Evrope i Amerike, njima se dozvoljavaju razne stvari. Međutim, nisu ni u Interpolu, nisu većinski priznata država, ni članica Ujedinjenih nacija. Ovo doživljavam samo kao pokušaj po metodologiji koju su već isprobali Hrvati“, ocenjuje general Delić.

On ističe da je više puta bio pred Haškim tribunalom, kao veštak i tri puta kao svedok, te da ima dokument u kome stoji da taj sud ne smatra da može biti potencijalni optuženik. Na pitanje da li će se odazvati na poziv suda u Prištini, general Delić kaže da se ne može odazvati sudu države koja ne postoji.

„Kao neko ko nikada takvu državu neće priznati, naravno da neću. Imam svoju državu koja ima sudski sistem, ako ona smatra da treba nešto da objasnim, rado ću se odazvati“, kaže Delić za Sputnjik.

General Momir Stojanović, koji je u ratu bio načelnik Vojne službe bezbednosti na KiM, za Sputnjik kaže da ga optužuju zbog govora koji je održao na sahrani ženinog brata od strica u Đakovici, koji je kao pripadnik MUP-a ubijen u zasedi. Navodno sam rekao da će za njegovu glavu platiti 100 albanskih glava, a to apsolutno nije tačno, kaže nam Stojanović.

„Toj sahrani nisam ni prisustvovao, niti bilo kad to izjavio, što je u istrazi lako dokazivo. Optužuju me i da sam zajedno sa načelnikom policijske uprave u Đakovici i načelnikom DB-a držao sastanak u nekoj kući u kojoj sam isplanirao neku akciju na području Meje, to je oblast pored Đakovice, da je u toj akciji stradalo oko 100 Albanaca, odnosno streljano“, kaže on.

Stojanović objašnjava da kao pripadnik organa vojne bezbednosti ni na koji način nije mogao da učestvuje u planiranju, niti da komanduje borbenim dejstvima, da je opštepoznato da se ljudi na takvoj poziciji time ne bave.

On veruje da su optužbe neka vrsta opomene za njega, jer su vezane za izveštaj Anketnog odbora Skupštine Srbije za ispitivanje kršenja budžetskih sredstava koji je on vodio na Kosovu i Metohiji, a koji se nikad nije ni našao pred poslanicima. Verujem da su se i neki uticajni ljudi iz Srbije našli prozvanim, neke interesne grupe, pre svega na severu Kosova, kaže on.

„Kroz izveštaj koji se nalazi na sajtu Vlade na 84 stranice, utvrdio sam da je oko 2,8 milijardi evra budžetskih sredstava od 2000. do 2012. godine nezakonito potrošeno. Srpska i albanska mafija su mi napisale tu poternicu, zato što sam očigledno kroz izveštaj džarnuo neko osinje gnezdo gde su se sistematski odlivala sredstva iz budžeta Republike Srbije“, ocenjuje Stojanović.

On dodaje da je dva puta bio svedok odbrane u Haškom tribunalu, generalu Lazareviću i generalu MUP-a Vlastimiru Đorđeviću.

„Sve te događaje od 1998. sa Tužilaštvom za ratne zločine u Hagu smo pretresli, nikada nije bilo nikakve sumnje, mrlje u mom postupanju na dužnosti“, ističe on i kaže da se duboko ponosi svime što je radio za svoju državu.

