Turistička organizacija Zlatibora pozvala Šumadince da letuju na toj planini, cene nepromenjene

Turistička organizacija (TO) Zlatibora pozvala je goste iz Šumadije da ovoga leta posete tu planinu koja je obogatila svoju turističku ponudu, a zadržala cene na prošlogodišnjem nivou.

Pod sloganom „Zlatibor – Otkrijte gde počinje vaša priča“, turistički poslenici sa Zlatibora najavili su, na predstavljanju turističke ponude u Kragujevcu, da je na najposećenijoj planini Srbije sve spremno za letnju turističku sezonu.

„Od ove sezone turisti mogu uživati na obnovljenom Kraljevom trgu, pored najlepšeg jezera u centru, u pogledu iz kabina najduže panoramske gondole koja je spojila središte planine s najvišim vrhom Tornikom“, rekao je Miloš Planić iz TO Zlatibor.

Prema njegovim rečima, „Gold gondola“ je posebna atrakcija, jer pruža nezaboravan doživljaj tokom vožnje iznad živopisnih zlatiborskih proplanaka i Ribničkog jezera, koja traje 25 minuta“.

Novi sadržaj je, naveo je, i veliki hotelsko-apartmanski kompleks podignut uz Kraljev trg na oko 40.000 kvadrata.

Dodao je da od davnina zdravlju pogoduje vazdušna banja Zlatibor i da su odlični uslovi za pešačenje, kupanje, kampovanje, sportske pripreme, paraglajding, planinski biciklizam, jahanje konja, vožnju kvadova, streličarstvo.

U turističkoj ponudi Zlatibora je i Stopića pećina, Kaubojski grad “El Paso siti“, Dino park, centar “Tornik“, Avantura park, vodopad u Gostilju, Muzej “Staro selo“ u Sirogojnu, Boškova voda u Ljubišu i drugo.

Cene boravka i usluga nisu menjane u odnosu na ranije godine. Na Zlatiboru ima smeštaja za svaki džep, od vrhunskog u elitnim hotelima do udobnih pansiona, privatnih apartmana i seoskih turističkih domaćinstava gde se može boraviti po povoljnim cenama.

Planić je rekao da cene boravka i usluga nisu menjane u odnosu na ranije godine i da su „za svačiji džep“.

On je naveo da je noćenje u domaćoj radinosti od 800 do 3.500 dinara, a najam kuće od 1.800 do 6.000 dinara.

U seoskim turističkim domaćinstvima noćenje je od 800 do 1.800 dinara, a polupansion staje od 1.500 do 2.900 dinara.

Cena noćenja sa doručkom u hotelskim sobama kreće se od 2.000 dinara, u objektu sa dve zvezdice, do oko 9.000 dinara u hotelu sa četiri zvezdice.

(Beta)

