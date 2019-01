Tužilaštvo traži uslovni zatvor i novčanu kaznu

BEOGRAD – Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu podnelo je sudu optužni predlog protiv bivšeg direktora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Radojice Rovčanina kojim ga tereti za sprečavanje dokazivanja.

Optužnim predlogom, koji je sudu podnet 20. decembra, tužilaštvo traži uslovnu kaznu za Rovčanina od godinu i četiri meseca zatvora sa rokom provere od tri godine.

Takođe traži i novčanu kaznu od 85.000 dinara, rekla je za Tanjug portparolka tužilaštva Aleksandra Đenadić.

Za krivično delo za koje se tereti zaprećena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora i novčana kazna.

Rovčanin se tereti za krivično delo sprečavanje dokazivanja, a krivični prijavu protiv njega je podneo nekadašnji ministar Srđan Srećković, koji je nakon te funkcije radio u SMATSA.

Tužilaštvo sumnja da je Rovčanin od decembra 2015. do septembra 2016. godine, koristeći funkciju direktora Kontrole letenja, obavio više nezakonitih radnji prema Srećkoviću sa ciljem da ga zastraši i utiče na njegovo svedočenje u slučaju koji se u to vreme vodio protiv Rovčanina za nedozvoljene polne radnje.

Početak suđenja je zakazan za 5. februar pred Prvim osnovnim sudom i Beogradu.

