U Beogradu od 14.00 do 21.00 izmena saobraćaja zbog dolaska Putina

Režim saobraćaja u Beogradu biće izmenjen sutra od 14.00 do 21 sat, zbog posete predsednika Rusije Vladimira Putina i najavljenog skupa podrške, a predvidjene su potpune i povremene obustave kretanja vozila i parkiranja na trasi ruske delegacije i u okolnim ulicama.

Zbog dolaska velikog broja gradjana na skup u centru grada u četvrtak od 14.00 do 21.00 saobraćaj u Beogradu biće usporen, sa povremenim zastojima u Nemanjinoj, od Savskog trga do trga Slavija, Kneza Miloša i Takovskoj ulici, od Mostarske petlje do Cvijićeve ulice i Bulevaru kralja Aleksandra, od Takovske do Batutove, najavljeno je na sajtu gradske uprave.

Povremenih zastoja biće i u Sarajevskoj, od Durmitorske do Balkanske (Admirala Geprata), Savskoj, od policijske stanice Savski venac do Savskog trga, Bulevaru Nikole Tesle i Ušća, od Trešnjinog cveta, ulicama Milutina Milankovića, Vladimira Popovića, od mosta Gazela do Zemunskog puta (Stari savski most), Ruzveltovoj do Kraljice Marije, Bulevaru vojvode Bojovića do Doma Narodne Skupštine.

Parkiranje će biti zabranjeno u ulicama Antifašističke borbe, Preradovićeva, Bokeljskoj, Nebojšinoj, Braničevskoj, Bore Stankovića, Katanićevoj, Krušedolskoj, Svetog Save, Vlajkovićevevoj, kao i na parkingu pored Doma Narodne Skupštine (ka Vlajkovićevoj) od srede 16. januara od 22 časa do četvrtka 17. januara do 20 časova.

Predsednik Rusije dolazi sutra u zvaničnu posetu Beogradu, a oko 18 časova posetiće Hram Svetog Save sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i obratiti se gradjanima.

