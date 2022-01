U Beogradu otvoren Centar za sekvenciranje genoma i bioinformatiku (FOTO/VIDEO)

Centar za sekvenciranje genoma i bioinformatiku, u koji je uloženo 600 miliona dinara, otvoren je u Beogradu u saradnji Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i Pekinškog instituta za genomiku.

Direktorka tog instituta Jelena Begović objasnila je da je sekvenciranje genoma metoda čitanja genetičke informacije, odnosno naslednog materijala koji se nalazi u ćelijama svih živih organizama i da se ta metoda primenjuje od sedamdesetih godina prošlog veka.

“Sama azbuka odnosno abeceda je vrlo jednostavna jer se sastoji od četiri slova odnosno četiri karaktera. Fascinantno je da kombinacijom ta četiri karaktera, recimo u slučaju čoveka, preko tri milijarde takvih karaktera se nalazi kao genetička informacija. To je uputstvo za organizam koji treba da nastane, raste, da se razvija, da ima neke bolesti, da ima neke dobre stvari i to se sve nalazi u kombinaciji četiri karaktera. Zahvaljujući razvoju nauke, naučili smo to da čitamo“, rekla je Begović.

Begović je objasnila da će prioritet Centra biti sekvenciranje genoma virusa korona, ali i da će kreirati bazu podataka koja će pomoći da se bolje snađemo u sledećim epidemijama.

„Ovaj virus nam je promenio život. Cirkulisaće u populaciji, možda ne u ovom obliku i intenzitetu, ali je jako bitno da znamo koje su varijante prisutne. Svaka promena u tom virusu može da dovede do toga da se on lakše širi, kao što se dešava poslednjih godinu i po dana sa alfa, beta, delta sojem, danas i sa omikronom“, naglasila je.

Ona je rekla da će se od ove godine sekvenciranje genoma koristiti i u trudnoći, kroz neinvazivan prenatalni test koji će se obavljati putem uzorka krvi.

„Tu se nalazi DNK bebe. Ona se razdvoji od majčine DNK i sa vrlo visokom verovatnoćom od 99 odsto može da se kaže da li postoji rizik. To su skrining testovi nisu dijagnostički. Iz ovih testova se može videti da li postoji rizik od nastanka neke trizomije, viška hromozoma, kao što je Daunov sindrom, ali i mnoge druge krupnije promene na nivou hromozoma“, dodala je Begović.

Pekinški institut za genomiku je trenutno najveći centar za sekvenciranje genoma na svetu, a Begović je istakla da taj institut razvija najsavremenije tehnologije u oblasti metodologije vezane za genetičku informaciju, koja postaje opšti trend bez koga nauka i medicina ne mogu dalje.

