U Beogradu počeo projekat „Reciklosaurusi“

BEOGRAD – Projektom „Reciklosaurusi“, čiji je osnovni cilj edukacija dece o reciklaži, u Beogradu je danas počelo da se sprovodi sistematsko prikupljanje reciklažnog otpada iz osnovnih škola i vrtića na opštinama Zvezdara i Vračar.

Reč je o projektu koji sprovodi JKP „Gradska čistoća“, uz podršku Grada Beograda, prvo će biti realizovan u 30 osnovnih škola i vrtića na Zvezdari i Vračaru, a potom će se mreža predškolskih i školskih ustanova širiti dok se svi ne uključe.

Početak projekta, čiji je cilj edukacija dece o reciklaži i da se u svim obrazovnim ustanovama stvore uslovi da se vrši primarna selekcija reciklabila, obeležen je u Osnovnoj školi „Pavle Savić“ u Mirijevu, gde je zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao da je projekat „Reciklosaurusi“ namenjen pre svega prvacima, ali i drugoj deci školskog uzrasta.

U školama će biti postavljeni specijalni setovi za prikupljanje reciklabila, a „Gradska čistoća“ će posebno brendiranim „reciklosaurus“ vozilima preuzimati i meriti sakupljeni otpad.

Školama će na mesečnom nivou biti plaćena naknada za predati reciklažni otpad, a škola koja do kraja školske godine prikupi najveću količinu reciklabila poneće titulu „Naj-eko škola Beograda“ i dobiti vrednu nagradu.

„Kroz ovu akciju, kao i kroz predstave koje je pripremila ‘Gradska čistoća’ omogućićemo da deca nauče koliko je važno čuvati životnu sredinu, koliko je važno odvajati otpad i reciklirati“, rekao je Vesić.

Izneo je podatak da se u Srbiji reciklira tri odsto otpada što je, dodao je, jako malo.

„Ono što je naš posao kao Grada Beograda i što će biti posao ‘Gradske čistoće’ u narednom periodu je da toga bude mnogo više“, istakao je Vesić.

Inače, za razlaganje plastične flaše u prirodi potrebno je oko 1.000 godina, plastične kese od 500 do 1.000 godina, plastične čaše 50 godina, limenke od 80 do 200 godina, papira dve do šest nedelja, baterije 100 godina, dok je za razgradnju stakla u prirodi potrebno nekoliko miliona godina.

Direktor JKP „Gradska čistoća“ Marko Popadić je rekao da je veoma važno poslati poruku o značaju reciklaže za očuvanje i zastitu životne sredine.

„Za sada ovaj projekat realizujemo na Zvezdari i Vračaru, a do kraja ove i tokom sledeće godine zaživeće i u ostalih osam opština na kojima radimo naš posao“, dodao je on.

U okviru projekta „Reciklosaurusi“ za učenike mlađih razreda će biti organziovane i edukativne radionice na kojima će im kroz interaktivni rad biti predstavljen značaj reciklaže ne samo za očuvanje naše životne sredine, već i čitave planete.

Važne ekološke poruke učenicima će biti prenete i kroz animirane filmove i stripove o „reciklosaurusima“.

Ista akcija biće realizovana i u vrtićama, a mališni će o reciklaži učiti kroz pozorišne predstave.

