U Beogradu skoro svaki četvrti mladi vakcinisan

BEOGRAD – U Beogradu je do sada vakcinisano 53,8 odsto punoletne populacije ili 746.000 građana, a revakcinisano skoro 52 odsto punoletnih, izjavila je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević i dodala da je u populaciji mladih od 18 do 30 godina vakcinisano 24,6 odsto Beograđana.

„Blizu smo 25 odsto mladih vakcinisanih u Beogradu što znači da je skoro svaki četvrti Beograđanin uzrasta od 18 do 30 godina vakcinisan“, rekla je Stanisavljević za Tanjug i dodala da je najviše mladih tog uzrasta vakcinisano u opštini Vračar (skoro 40 odsto), kao i u opštinama Stari grad i Savski venac.

Navela je da se građani u Beogradu trenutno mogu vakcinisati na 25 punktova bez zakazivanja.

Podsetila je da hala 11 Beogradskog sajma radi svakog dana od 7:30 do 15:30 sati, kao i punkt u Beošoping centru koji radi od 12 do 20 sati.

Istakla je da je na punktu u Beošoping centru do sada vakcinisano više od 1.500 sugrađana i dodala da će taj punkt raditi još narednih desetak dana, te da će se nakon toga nastaviti sa otvaranjem novih punktova po tržnim centrima.

Kada je u pitanju autobus adaptiran u mobilni punkt za vakcinaciju, Stanisavljević je navela da on ovih dana nije bio na terenu zbog visokih temperatura, ali da će se nastaviti sa time da i ubuduće bude svakog dana u drugoj opštini.

„Grad Beograd je preduzeo sve mere i aktivnosti kako bi punktovi, a samim tim i vakcine, bili što dostupniji građanima i kako bi što veći broj njih bio vakcinisan“, rekla je Stanisavljević.

Navela je u Beogradu vakcinisano skoro 82 odsto najstarijih sugrađana.

„Sada je došao red na mlade sugrađane i zato smo i pokrenuli razne akcije kao što je akcija sa Ujedinjenim festivalima Srbije kako bi im približili proces vakcinacije. Kada pitamo ljude na terenu, bilo je dosta poluinformacija o tome da li određene vakcine utiču na sterilitet ili prosto nisu bili sigurni da li da se vakcinišu“, rekla je Stanisavljević i dodala da su zato odštampane informativne i edukativne brošure o vakcinaciji namenjene mlađoj populaciji.

Istakla je da je važno da se beleži rast kada je u pitanju vakcinacija mladih i ponovila da je u toj populaciji vakcinisano 24,6 odsto.

„Ono što je važno, to je da i u narednom periodu sve aktivnosti koje imamo i kampanje koje se rade budu usmerene baš ka aktiviranju mladih na vakcinaciju jer nam je potrebno da i mladi budu ti koji imaju imunitet. U Beogradu sada imamo starije koji imaju imunitet i u situaciji smo da stariji čuvaju imunitet mladih, a to tako ne treba da bude. Zato nam je potrebno i da se populacija od 18 do 30 godina u najvećem broju vakciniše kako bi uspeli da pobedimo ovaj virus“, dodala je Stanisavljević.

(Tanjug)

