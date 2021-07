U Beogradu sutra nastavak akcije zaprašivanja komaraca

BEOGRAD – Ekipe sektora Ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“ nastaviće sutra suzbijanje komaraca na javnim površinama u Beogradu.

Ukoliko vremenske prilike dozvole, akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje sutra će biti sprovodena od 19:30 sati do ponoći i obuhvatiće lokacije SC „Surčin“, Soko salaš, Bežanijsko groblje, Zelengorska, Bojčinska šuma, Progar nasip do crkve, Boljevci nasip kod Nautičkog sela.

Takođe, obuhvatiće i lokacije nasip Jakovo Ostružnički most, nasip Progar od crkve do Jakova, Radio Far, Surčin 1, Surčin 2, Surčin 3, naselje Ključ, Ledine 1, Ledine 2, Ledine 3, Jakovo, Boljevci, Bečmen, Petrovčić, Umka 1, Umka 2, Ostružnica 1 i Ostružnica 2, navodi se na sajtu Grada Beograda.

Sugrađanima se apeluje da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a pčelarima da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcije.

Preparat koji se koristi za suzbijanje komaraca registrovan je od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, navodi se i podseća da građani svakog radnog dana od 7 do 15 sati mogu da prijave lokacije na kojima primete povećano prisustvo komaraca pozivom na besplatni broj telefona 0800 000 807 ili putem elektronske pošte na adresu ekologija@gradskacistoca.rs.

(Tanjug)

