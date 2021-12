U BG uskoro pola miliona vakcinisanih trećom dozom

BEOGRAD – U Beogradu je do sada prvom dozom vakcinisano skoro 63 odsto, to jest skoro 870.000 osoba, a drugom dozom 60,88 odsto, to jest skoro 845.000 osoba, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

„Kada je u pitanju treća doza, za šest, sedam dana ćemo doći do 500.000 vakcinisanih tom dozom“, rekao je Vesić.

To je, istakao je, razlog zašto imamo manje zaraženih u Beogradu i zašto smo trenutno u boljoj situaciji nego mnogi drugi gradovi u Evropi.

„Ali, da bismo bili potpuno zaštićeni, treba da se vakciniše još ljudi“, rekao je Vesić novinarima u Beošoping centru, gde je danas ponovo otvoren vakcinalni punkt, i još jednom pozvao one koji se nisu vakcinisali da to što pre urade.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.