U celoj Srbiji na snazi crveni meteo alarm, opasno vreme

Zbog visokih temperatura u celoj Srbiji na snazi je crveni meteo-alarm, što znači da je vreme vrlo opasno. Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će u poslednjoj dekadi jula na području Srbije biti veoma toplo.

Maksimalna temperatura danas do 41 stepen celzijusa.

U poslednjoj dekadi jula na području Srbije veoma toplo. Maksimalna temperatura danas od 35 do 38 °C, a sutra od 37 do 41 °C. U nedelju u većem delu pad temperature na vrednosti od 32 do 35 °C, samo će se na krajnjem jugu i jugoistoku zadržati veoma toplo, od 35 do 40 °C. Tokom sledeće sedmice najtopliji dan će biti utorak.

U poslednjoj dekadi jula na području Beograda veoma toplo. Maksimalna temperatura danas i sutra od 37 do 39 °C. U nedelju pad temperature na 33 °C. Početkom naredne sedmice ponovo toplije.

Sutra u većem delu zemlje pad temperature na 32 do 35 stepeni, samo će se na krajnjem jugu i jugoistoku zadržati veoma toplo, od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Tokom sledeće sedmice najtopliji dan će biti utorak, preneo je Tanjug.

