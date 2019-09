U koloni „Srbija hoda“ nekoliko stotina Jagodinaca

JAGODINA – Sportsko-rekreativnoj manifestaciji „Dan pešačanja – Srbija 2019“, pod nazivom „Srbija hoda“ koja je danas održava u preko 70 opština, pridružila se i Jagodina.

Nekoliko stotina građana, od najmlađih do najstarijih, od beba u naručju do vremešnih ljudi sa štapovima u rukama, neki su vodili i kućne lubimce, krenulo je sa plato „Akva parka“, preko Izletišta „Potok“ i kafane „Fontana“ do Trnave, oko 10,5 kilomatara.

(Tanjug)