U ponedeljak radovi na vodovodnoj mreži na Paliluli

BEOGRAD – Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u Opštini Palilula, u ponedeljak od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači Zrenjaninskog puta (od broja 115 do broja 145).

Radovi su planirani i na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, zbog čega će u ponedeljak od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Danijelovoj ulici (od Vojvode Đurovića do Ljubićke), saopšteno je večeras iz Sekretarijata za informisanje grada Beograda.

Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u Opštini Grocka, u ponedeljak od 8 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u pojedinim ulicama u naseljima Vinča i Leštane, i to: Vinčanski vis, Beogradska, Vinčanska, Vidovdanska, Zemunska, Zrenjaninska, Miloša Obrenovića i ulice u okolini Instituta za nuklearne nauke „Vinča”, kao i u ulicama Save Kovačevića (od Prvomajske do Dušana Petrovića Šaneta), Prvomajska i Kružni put – industrijska zona.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su cisterne s vodom za piće, dodaje se u saopštenju i apeluje na potrošače da pripreme neophodne zalihe.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.