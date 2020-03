U Šapcu svečano otvoren Vinaverov trg

U utorak uveče u Šapcu je svečano otvoren Vinaverov trg uz prisustvo porodice Vinaver i nastup Hora „Braća Baruh“.

Obraćajući se okupljenim Šapčanima, unuka Stanislava Vinavera, Milica Vinaver-Ković, poručila je da je novi trg kruna negovanja uspomene na njenog dedu.

„Dozvolite da se u svoje lično ime, i u ime potomaka Stanislava Vinavera zahvalim za ovaj decenijski predani rad i napor u negovanju uspomena na Vinavera i njegovo delo. Svaki put kad dođem u Šabac on je sve lepši, novi prostori se rađaju. Ovaj venac ili trg je kruna negovanja uspomene na moga dedu gde se iz ulaganja u kulturu sada već prešlo i na ulaganje u infrastrukturu.

Milislim da ovaj trg sa svojim šarenolikim fasadama jedna prava promenada kroz istoriju grada Šapca još iz 19. veka pa preko socijalističkih vremena do danas, a ono što mi se naročito sviđa je što je zelenilu vraćen prostor. Neka ovaj grad, ova deca i ovo drveće rastu i neka zaista bude sve bolje“, rekla je Milica Vinaver-Ković.Svečanosti je prisustvovala i njena majka, snaha Stanislava Vinavera, Nada Vinaver.

Gradonačelnik Nebojša Zelenović rekao je na otvaranju otvaranju trga da je Šabac sve ono za šta se Vinaver borio.

„Ovo je novo mesto u našem gradu koje smo osvojili zajedno zato što smo mi građani slobodnog duha, građani slobodne misli i zato što se ne plašimo. Vinaver je svet, Vinaver je Evropa. Vinaver je moderno doba koje mi svi toliko dugo čekamo da dođe na naše prostore. Sve ono za šta se Vinaver borio, o čemu je pisao i šta je stvarao to smo mi danas, to je ovaj grad to je Šabac. Ono za šta se on zalagao, mi danas u Šapcu imamo priliku da živimo i podarimo našim pokolenjima. To je bolji život. To je prilika da ljudi mogu pošteno da zarade od svog posla, prilika da se zaposle u novim firmama, da dovodimo investicije. Bolji život je i bolja infrastruktura u selu i gradu, voda, kanalizacija, putevi i ulice. Bolji život je da se ljudi dobro leče, da svako vodi svoje dete u vrtić bez liste čekanja, sedam odsto za kulturu, fantastični park od 300 hektara kojim izlazimo na reku. To je danas Šabac, grad dobrih prilika i boljeg života“, poručio je gradonačelnik.

Autorka trga Milena Zindović zadovoljna je izvedenim radovima i nada se da će Šapčani uživati na novom trgu.

„Ja sam jako zadovoljna. Mislim da trava odlično izgleda i jako dobro je izvedena. Dok proleće stigne i olista drveće ovaj trg će dobiti pravi izgled. Vidim da deca već uživaju i da trčkaraju po travi što je upravo ono što sam i zamislila – da građani što više koriste i da uživaju u njemu. Sada kad je došla trava vide se svi slojevi, ovaj sloj kako kaže Vinaver gde je cveće i drveće i gde treba da se odmorimo koji vodimo na sloju popločanja, kuća i ljudi. Hor svetla, ljudi i muzika biće pravi treći sloj koji opisuje Vinaver“, kazala je Milena Zindović.

Produkcija je deo projekta podrške javnom informisanju koji sufinansira Grad Šabac.

Izneti stavovi ne predstavljaju nužno zvaničan stav Grada.

(Beta)