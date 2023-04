U sećanje na preminulu ženu, šezdesetogodišnjak iz Bora krenuo biciklom ka Lisabonu

Boranin Zoran Stanković (60) krenuo je jutros iz tog grada biciklom ka Lisabonu, a putovanje je posvetio nedavno preminuloj supruzi Dragani sa kojom je planirao da u Portugalu provede ostatak života.

„Početkom prethodne godine, biće u kojem sam egizistirao 32 godine zajedničkog života sa suprugom, podelilo se na dva dela. Njena polovina se preselila u večnost, moja je ostala da sama popuni čitav duhovni prostor koji smo zajedno stvorili“, napisao je Stanković na svojoj internet stranici thisisnotatravelblog.com

U narednih nekoliko meseci, biciklom će obići Evropu i prevaliti put od oko 5.000 kilometara.

„Krajnji cilj je Lisabon, grad u kome sam sa svojom nedavno preminulom suprugom, uz fado muziku i miris Atlanskog okeana, proveo nezaboravne i najlepše trenutke zajedničkog života. Zbog neverovatne gostoprimljivosti naših domaćina u Lisabonu, Gaga i ja smo maštali o tome da po odlasku u penziju u tom gradu kupimo makar garsonjeru i u Portugalu provedemo ostatak života, ali to nažalost nismo dočekali“, naveo je Stanković.

Na putovanju do Portugala, on će proći kroz Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Švajcarsku, Francusku i Španiju a u povratku će voziti do Italije, gde će bicikl koji je nazvao Zorka, utovariti u brod za Crnu Goru, odakle će voziti do Srbije.

