U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo vreme, temperatura do 26 stepeni

U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Najniža temperatura od 9 na jugu do 16 stepeni na severu, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Vetar slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak južni i jugoistočni.

(Tanjug)

