BEOGRAD – U Srbiji i Beogradu danas će biti pretežno sunčano i toplije.

Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni, uz jutarnju temperaturu od 13 do 18 stepeni i najvišu dnevnu od 31 do 34 stepena.

(Tanjug)

