U Srbiji je vakcinisano 5. 000 dece uzrasta od 12 do 17 godina

BEOGRAD – U Srbiji je do sada vakcinisano 5.000 dece uzrasta od 12 do 17 godina, izjavio je pedijatar dr Goran Vukomanović i istakao da je to nedovoljno i da je potrebno raditi na promociji imunizacije i edukaciji stanovništva.

„Bezbednost vakcine je dokazana i pre početka njene primene, a do sada su već milioni dece u svetu primili vakcinu, dok se njena efikasnost pokazala na najvišem nivou,“ rekao je Vukomanović za Tanjug.

(Tanjug)

