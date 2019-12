U Srbiji pre podne oblačno, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji će pre podne biti umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo i mestimično maglovito vreme, a od podneva se očekuje delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus tri do četiri stepena Celzijusa, a najviša od sedam do 14 stepeni.

U Beogradu će ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno i u pojedinim delovima grada maglovito, a popodne pretežno sunčano. Najniža temperatura biće oko četiri stepena Celzijusa, na periferiji grada oko nule, a najviša oko 10 stepeni.

Oprez se i dalje savetuje osobama sa srčanim oboljenjima. U jutarnjim časovima izvesne tegobe mogu osetiti i astmatičari. Smanjenje radne sposobnosti i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.

