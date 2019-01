U Srbiji sutra oblačno, hladno i vetrovito vreme sa snegom

U Srbiji će sutra biti oblačno, hladno i vetrovito vreme, mestimično sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije formiranje snežnog pokrivača. Na planinama povećanje visine snežnog pokrivača, vejavica i snežni nanosi.

Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od minus pet do nula, a najviša u većini mesta od minus dva do nula, na istoku do četiri.

U Beogradu oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa slabim snegom, uveče suvo uz smanjenje oblačnosti. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura oko minus dva, a najviša oko nula.

U Srbiji narednih dana umereno do potpuno oblačno i hladno, do ponedeljka mestimično sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Više snega očekuje se na zapadu i jugozapadu kao i u brdsko-planinskim predelima.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 3. januar 2019:

Zadržava se relativno nepovoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike. Od meteoropatskih reakcija moguće su razdražljivost, pospanost i glavobolja.

(Beta)