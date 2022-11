U Srbiji sutra ujutro magla, tokom dana umereno naoblačenje

U Srbiji će danas posle maglovitog jutra biti umereno oblačno vreme ponegde sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se krajem dana i u toku noći na severu Srbije.

Najniža temperatura od dva do 10, a najviša od 18 na severu Vojvodine do 27 stepeni na istoku i jugoistoku. Vetar slab, do umeren.

U Beogradu će posle jutarnje magle biti malo do umereno oblačno sa slabim do umerenim severozapadnim vetrom i temperaturom od oko 10 do oko 20 stepeni Celzijusa.

Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Bolovi u mišićima i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije.

(Beta)

