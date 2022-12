U Srbiji sutra ujutru mraz i magla, tokom dana sunčano

U Srbiji sutra ujutru slab mraz i magla mestimično, a tokom dana pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Magla će se po kotlinama i dolinama reka na zapadu i jugu Srbije zadržati i tokom dana.

Posle podne i uveče u Vojvodini i u centralnoj i zapadnoj Srbiji naoblačenje.

Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od minus sedam do minus jedan, a najviša od šest do 11.

U Beogradu ujutru slab mraz i magla, a u toku dana pretežno sunčano.

Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od minus četiri do minus jedan, a najviša oko osam.

U Srbiji narednih dana umereno oblačno i suvo vreme sa sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša se u četvrtak pre podne ponegde na severu i severozapadu Srbije. Temperatura u postepenom porastu.

Biometeorološka prognoza za sredu 21. decembar 2022:

Kod većine hroničnih bolesnika biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe. Opreznost se savetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Nemir i nesanica su moguće meteoropatske reakcije.

(Beta)

