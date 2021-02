U Srbiji ujutru mraz, posle podne kiša, a na planinama slab sneg

U Srbiji će danas u centralnim i južnim predelima biti umeren mraz, u većini krajeva od minus 10 do minus pet, a na jugu zemlje ponegde se očekuje i jak jutarnji mraz, od minus 15 do minus 10 stepeni, lokalno i niže, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će tokom dana biti toplije, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Pre podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, na planinama sa slabim snegom. Najniža temperatura od minus 15 do minus jedan, najviša od četiri do 10 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će pre podne biti umereno oblačno, od sredine dana jače naoblačenje, posle podne sa slabom kišom. Vetar pre podne slab, južni i jugoistočni, od sredine dana u skretanju na umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko minus jedan, najviša oko devet stepeni.

Poseban oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i reumatskih bolova.

(Beta)

