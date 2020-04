U Srbiji ujutru mraz, promenljivo oblačno i suvo

Jutro će u Srbiji biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana biće malo toplije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Iznad većeg dela Srbije vreme će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, na jugu oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom.

Duvaće slab do umeren severoistočni i istočni vetar. Jutarnja temperatura biće od nule do pet stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.

I u Beogradu će jutro biti sveže, na širem području grada mestimično sa slabim prizemnim mrazom. U toku dana biće malo toplije, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Severoistočni i istočni vetar biće slab do umeren. Jutarnja temperatura od dva do pet stepeni, najviša dnevna oko 16.

(Beta)