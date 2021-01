U Srbiju stuže dva miliona ruske vakcine

Ruski Fond za direktna ulaganja potpisao je sa Vladom Srbije sporazum o isporuci dva miliona doza vakcine Sputnjik V, saopštio je danas taj Fond.

Dogovor između Ruskog fonda i Vlade Srbije omogućiće da se vakciniše milion ljudi (vakcina se sastoji od dve doze).

BREAKING: RDIF and the government of Serbia announce the agreement to supply 2 million doses of Sputnik V to the country. Vaccination against COVID-19 with Sputnik V started in Serbia today. The agreement will enable the vaccination of 1 million people.https://t.co/V2mi64Ocgn

— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 6, 2021