U toku prva faza radova na rekonstrukciji Mileševske ulice

BEOGRAD – U toku je prva faza radova rekonstrukcije Mileševske ulice na Vračaru, na potezu od Žičke ulice do Beogradskog dramskog pozorišta – okretnice Crveni krst, koja će biti završena do kraja nedelje.

Radovi na kompletnoj rekonstrukciji biće gotovi za mesec dana.

“Po segmentima radimo svaku ulicu kako bi smo što je manje moguće opterećivali saobraćaj i kako bi što manji broj linija trolejbuskih i autobuskih menjalo svoju trasu. Prva faza radova u Mileševskoj ulici od Žičke ulice do okretnice Crveni krst će biti završena do kraja nedelje”, rekao je za Tanjug Miroslav Čučković, gradski menadžer.

Nakon prve faze radova, prelazi se na potez od okretnice Crveni krst do trga Milene i Gage.

„Tu će biti totalna rekonstrukcija, poput ove, sa velikim dubinskim iskopom od gotovo metar. I ovde su došli naši vredni radnici Beograd puta do zemlje, do mesta gde je bilo potrebno izvršiti stabilizaciju kako bi bila postojana ne za narednih godinu ili dve, nego za naredne decenije”, rekao je Čučković.

“Druga faza radova počinje kada završimo potez do okretnice i blagovremeno ćemo obavestiti kakvo premeštanje i izmeštanje linija, pre svega trolejbuskih, kao i 83 koja je najopterećenija linija, podrazumevaju radovi”, kazao je Čučković.

Treća faza ide od samog trga Milene i Gage do Trsneske ulice, kod Kalenić pijace.

„Ona će zahtevati manju vrstu radova, s obzirom na to da su tamo podloga i inastalacije dobre. Biće samo dvoslojna promena asfalta- četiri plus dva santimetara, i to će pružiti lep izgled tom delu Beograda”, rekao je Čučković.

“Trenutno radimo i na pre svega na uklapanju novog Linijskog parka i radova koji su u Linijskom parku sa ulicom Tadeuša Košćuška. Tamo je podloga bila kocka iz maltene prošlog veka i bilo je potpuno dovoljno da se uradi samo novi asfaltni zastor pošto je sklonjen pružni prelaz, da to bude potpuno nov i lep izgled tog dela Beograda”, naveo je Čučković.

“I dok su radni dani i vikend, uradićemo ivičnjake i okvire od kopletnog drvoreda u Pasterovoj ulici kako bismo što manje opeterćivali taj deo Beograda jer se tamo nalazi i Onkološka klinika i Tiršova”, rekao je Čučković.

(Tanjug)

