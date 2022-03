Za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka, saobraćaj u desnoj cevi tunela smer ka Vranju se odvija preticajnom saobraćajnom trakom.

Od danas do 2. aprila u periodu od 7 do 16 časova, izvode se radovi na redovnom održavanju na delu državnog puta od Novog Bečeja do Melenaca (Kumane – Melenci).

(Tanjug)

