U Vinči nije primećeno širenje dubinskog požara

BEOGRAD – Na osnovu dobijenih izveštaja od Beo Čiste Energije i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i danas je nastavljeno sa zagasavanjem požara na deponiji Vinča koji je i dalje dubinskog karaktera, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Beli dim je i dalje prisutan, ali nije primećeno širenje požara.

Na severnoj strani je nastavljeno sa polivanjem zahvaćenog područja emulzijom na bazi algi rastvorenih u vodi.

Istočna strana se prekriva inertnim materijalom.

U aktivnostima gašenja požara učestvovuju Beo Čista Energija d.o.o. i vatrogasna jedinica, saopšteno je iz Sekretarijata za informisanje Grada Beograda.

Takođe, od Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd Sekretarijat je dobio dnevni izveštaj o stanju zagađenosti vazduha od 8 do 20 časova.

Analizom podataka dobijenih sa automatskih mernih stanica utvrđeno je sledeće:

Na mernom mestu AMS Ovča

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 10 µg/m3 do 16 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 12 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 2 µg/m3 do 29 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 8 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 13 µg/m3 do 49 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 24 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 33 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 15 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan ili dobar.

Na mernom mestu AMS Zemun

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 6 µg/m3 do 43 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 18 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 47 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 19 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 26 µg/m3 do 123 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 45 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 11 µg/m3 do 23 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 15 µg/m3

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.